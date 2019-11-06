القانقا حكما في «أفريقية الرماية» بالجزائر

جانب من منافسات الرماية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن الاتحاد الأفريقي للرماية أعلن قائمة حكام بطولة الرماية الأفريقية، المقرر أن تستضيفها الجزائر في الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وأوضح قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن التكليف شمل الحكم الدولي الليبي عبدالرزاق القانقا، ومحمد وهدان (مصر)، ومحمد فنون (المغرب)، وريتشارد دكولاس (جنوب أفريقيا)، وعبدالمالك الهادي (الجزائر)، ومجدي إسكندر (مصر)، وناصر بن خديجه (الجزائر)، وزادي عبداللطيف (المغرب)، والمراقبين خيرالدين خميرة (تونس)، وجان مارك (فرنسا).

وتابع رئيس الاتحاد الليبي، أن البطولة متوقع أن تشهد منافسة قوية لأنها ستكون مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.