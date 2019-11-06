الدامجة ينتقد المسؤولين ويؤكد: تعرضت لحملة مقصودة وإقالتي كانت قرارا فرديا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 05:04 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، جلال الدامجة (أرشيفية - إنترنت)

قال المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، جلال الدامجة، إنه يدرس عروضا للتدريب من تونس والأردن وسلطنة عمان.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا بانوراما» أن قرار إقالته من تدريب المنتخب كان قرارا فرديا من رئيس الاتحاد، ولا علم لكثير من الأعضاء به.

وأكد الدامجة أنه تعرض لحملة مقصودة من المسؤولين، وكان وراءها بعض الإعلاميين مقابل بعض المزايا دون أن يسميهم.

وانتقد سرعة تجاوب الهيئة العامة للشباب والرياضة، برئاسة بشير القنطري، في دفع رواتب المدير الفني الجديد للمنتخب فوزي البنزرتي، وتجاهل حقوق المدربين الوطنيين، موجها اللوم بشدة للهيئة على هذا التصرف وعدم احترام جهد المدرب الوطني.

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