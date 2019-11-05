منتخب الدراجات يواصل استعداداته لطواف مطارات تونس

منافسات من سباق الدراجات (أرشيفية : إنترنت)

واصل منتخب ليبيا للدراجات تحضيراته في معسكره بمدينة نابل التونسية، استعدادا للمشاركة في طواف المطارات التونسية، الذي ينطلق في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

الطواف من خمس مراحل، ويتواصل لخمسة أيام ومسافته أكثر من 700 كيلومتر.

وتضم قائمة المنتخب من الدراجين: علاء حمودة، ومحمد الكمع، وزايد أبوالشواشي، وطارق لبيب، وأحمد عقارب، وعبدالسلام أبو ظهير، وأنس اليتيم، وطارق القماطي، ومالك الشيباني، والمغرب الهادي فرج، والميكانيكي أحمد السائح، والإداري عادل السائح.

يذكر أن ليبيا تنتظرها مشاركة مرتقبة في البطولة العربية للدراجات، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل.