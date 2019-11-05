تصريحات الشلماني تثير الجدل في الوسط الرياضي

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، عبر «قناة ليبيا روحها الوطن»، حول وجود ابتزاز ومساومات من عدة شخصيات للحصول على مناصب في لجان اتحاد الكرة أو سفريات، وفرض مدربين للمنتخبات من قبل وسطاء، ردود فعل مختلفة من قبل الوسط الرياضي.

وطالب عدد من الإعلاميين الرياضيين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الاتحاد الليبي، بكشف كل الأسماء وعدم كتمانها، خصوصا أن هذه التصريحات تكررت بالتلميح، مما جعل الوسط الرياضي في حيرة.

وطالبت عدة شخصيات إعلامية رئيس الاتحاد بكشف الأسماء من كل الشرائح، أو عدم فتح الموضوع مجددا حتى لا يثير الجدل مرة أخرى.