إقامة بطولة لنخبة كرة الطاولة بمدينة الزاوية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 10:25 مساء
جانب من منافسات سابقة في تنس الطاولة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد العام الليبي لكرة الطاولة إقامة بطولة النخبة الثانية، وذلك بالتنسيق مع لجنة المسابقات واللجنة الفنية لجميع الفئات لسنة 2019 في مدينة الزاوية، يومي 28 و29 من الشهر الجاري.

وقد أصدرت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد العام اللائحة التنظيمية لهذه البطولة، التي ستضم جميع لاعبي الأندية المنتسبة للجمعية العمومية للعبة ولجميع الفئات العمرية (كبار وأواسط وناشئين وبراعم)، حسبما أفادت صفحة الاتحاد الليبي لكرة الطاولة عبر «فيسبوك».

وقد تم رصد جوائز مالية قيمة للتراتيب الثلاثة الأولى في كل فئة، التي ستكون على النحو التالي:

فئة الكبار يتحصل صاحب الترتيب الأول على قيمة مالية وقدرها (1500 دينار) والثاني على (1000 دينار) والثالث على (500 دينار).

فئة الأواسط يتحصل صاحب الترتيب الأول على قيمة مالية وقدرها (1000 دينار) والثاني على (750 دينارا) والثالث على (400 دينار).

فئة الناشئين يتحصل صاحب الترتيب الأول على قيمة مالية وقدرها (500 دينار) والثاني على (300 دينار) والثالث على (200 دينار).

فئة البراعم يتحصل صاحب الترتيب الأول على قيمة مالية وقدرها (500 دينار) والثاني على (300 دينار) والثالث على (200 دينار).

وسوف تعلن اللجنة الفنية لاحقا النظام الفني للبطولة.

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