الوكواك يستقيل من رئاسة نادي النصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 05:22 مساء
عزالدين الوكواك يستقيل من رئاسة اللجنة التسييرية بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

تقدم رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر عزالدين الوكواك، باستقالته من رئاسة نادي النصر، صحبة الطاقمين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم، والمتأهل إلى دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وحسب ما جاء في موقع المركز الإعلامي لنادي النصر، فإن استقالة الوكواك جاءت لإفساح المجال لمن وصفهم بالمشككين، الذين طعنوا في جهود اللجنة الحالية، ليتولوا مهام إدارة النادي. 

وأشار الموقع الإعلامي إلى أن اللجنة التسييرية برئاسة الوكواك تعاقدت أخيرا مع إحدى الشركات على إنشاء مقر إداري وملعب كرة قدم متكامل وقاعات، وأيضا ملعب لكرة القدم الخماسية بالأرض المخصصة لنادي النصر بمنطقة (الرحبة).

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