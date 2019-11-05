أربع مباريات في «آمال كرة القدم» ببنغازي اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 05:20 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم، الثلاثاء، مع أربع مباريات في مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي بملعب الأهلي ببنغازي.

ويواجه آمال المختار نظيره أبوعطني، ويديرها الحكم حسين العبيدي والمساعدان أحمد أشتيوي والعربي مفتاح، وعلى ملعب بنغازي الجديدة يلتقي آمال السواعد مع نظيره الصداقة، بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين عصام الترهوني ومنير الزلاوي.

وعلى ملعب بنينا ستقام مباراتان الأولى تجمع الهدف مع المجاهد، بقيادة الحكم حسين الكوافي والمساعدين محسن القديري وبكار الدرسي، ويعقبها مباراة الحرية مع السلفيوم بإدارة الحكم مفتاح الفارسي والمساعدين هشام أشتيوي وأسيل الشيخي.

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