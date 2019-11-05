المنتخب يبدأ غدا تحضيراته في معسكره المغلق استعدادا لتصفيات «الكان»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 05:03 مساء
تدريبات سابقة للمنتخب الوطني الليبي (أرشيفية : إنترنت)

انطلق اليوم الثلاثاء، المعسكر الخارجي المغلق للمنتخب الوطني الأول لكرة، بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، في مدينة سوسة التونسية؛ وذلك في إطار الاستعداد لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2021» بالكاميرون.

ويستأنف «فرسان المتوسط» بداية من يوم غدٍ الأربعاء أولى تدريباته بمعسكره التدريبي، حيث يتواجد بمعسكر الفريق بتونس حاليًا 12 لاعبا محليا وهم ثلاثي حراسة المرمى محمد نشنوش – وأحمد عزاقة – ومحمد الفرجاني – وناجي دراء – والمعتصم صبو – وبوبكر بوعقيلة – صهيب بن سليمان – عمران سالم – عبد الله العرفى.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معتز المهدي وخالد مجدي وعبد الله بلعم، يلتحقون غدا الأربعاء إلى المعسكر، فيما سيكون موعد التحاق اللاعبين المحترفين وعددهم 16 لاعبا بداية من يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري، ويستمر المعسكر الخارجي لـ«فرسان المتوسط»، لمدة 15 يوما.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات الأفريقية، أمام المنتخب التونسي بملعب رادس 15 نوفمبر الجاري، بينما سيستقبل «فرسان المتوسط» نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، في 19 من شهر نوفمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم