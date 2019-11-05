المنتخب يبدأ غدا تحضيراته في معسكره المغلق استعدادا لتصفيات «الكان»

تدريبات سابقة للمنتخب الوطني الليبي (أرشيفية : إنترنت)

انطلق اليوم الثلاثاء، المعسكر الخارجي المغلق للمنتخب الوطني الأول لكرة، بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، في مدينة سوسة التونسية؛ وذلك في إطار الاستعداد لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2021» بالكاميرون.

ويستأنف «فرسان المتوسط» بداية من يوم غدٍ الأربعاء أولى تدريباته بمعسكره التدريبي، حيث يتواجد بمعسكر الفريق بتونس حاليًا 12 لاعبا محليا وهم ثلاثي حراسة المرمى محمد نشنوش – وأحمد عزاقة – ومحمد الفرجاني – وناجي دراء – والمعتصم صبو – وبوبكر بوعقيلة – صهيب بن سليمان – عمران سالم – عبد الله العرفى.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معتز المهدي وخالد مجدي وعبد الله بلعم، يلتحقون غدا الأربعاء إلى المعسكر، فيما سيكون موعد التحاق اللاعبين المحترفين وعددهم 16 لاعبا بداية من يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري، ويستمر المعسكر الخارجي لـ«فرسان المتوسط»، لمدة 15 يوما.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات الأفريقية، أمام المنتخب التونسي بملعب رادس 15 نوفمبر الجاري، بينما سيستقبل «فرسان المتوسط» نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، في 19 من شهر نوفمبر الجاري.