منصبان لليبيا في تنفيذي الجودو العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 09:05 مساء
الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو. (إنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين بالأردن، الليبي نبيل صالح دراويل عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو.

كما علمت «بوابة الوسط»، أن الجمعية العمومية اختارت رئيس الجودو الليبي سليمان الطبال، مستشارا عاما بالاتحاد العربي للجودو.

الاجتماع عقد بحضور 16 دولة عربية وهي ليبيا والاْردن والإمارات والبحرين ومصر وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والعراق وفلسطين وقطر والكويت والمغرب واليمن وسوريا.

يذكر أن  نبيل دراويل من الكفاءات الرياضية المتميزة، ويشغل لسنوات عديدة رئاسة اللجنة الفنية بالجودو العربي.

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