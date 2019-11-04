علاقة المدرب بالإعلام الرياضي في دورة لمدربي كرة القدم

جانب من دورة مدربي كرة القدم بمدينة درنة. (إنترنت)

اختتمت مساء أمس الأحد بمدينة درنة، دورة مدربي كرة القدم التي أقيمت تحت إشراف الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وتواصلت على مدى عشرة أيام بمشاركة 30 مدربًا من مختلف مناطق ليبيا.

واحتوت الدورة على محاضرات نظرية وعملية شارك في إلقائها عدد من المحاضرين والخبراء المحليين في علم التدريب والتغذية والإعداد البدني، وإصابات الملاعب والطب الرياضي وقانون التحكيم.

وشارك في الدورة الإعلامي الرياضي زين العابدين بركان، في إلقاء محاضرة قيمة حول علاقة المدرب بالإعلام الرياضي، وأهمية تواصل العلاقة والشراكة بينهما وكيفية تعامل المدرب مع وسائل الإعلام المختلفة.

وفي ختام المحاضرة أقيمت حلقة نقاش بين المحاضر والمدربين المشاركين حول التحديات التي تواجه هذه العلاقة والشراكة في ظل عصر الإعلام والمعلومة السريعة، وأهمية استثمارها بما يعود بالمردود الإيجابي على تطور اللعبة.

جانب من دورة مدربي كرة القدم بمدينة درنة. (إنترنت)