علاقة المدرب بالإعلام الرياضي في دورة لمدربي كرة القدم

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 08:27 مساء
جانب من دورة مدربي كرة القدم بمدينة درنة. (إنترنت)

اختتمت مساء أمس الأحد بمدينة درنة، دورة مدربي كرة القدم التي أقيمت تحت إشراف الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وتواصلت على مدى عشرة أيام بمشاركة 30 مدربًا من مختلف مناطق ليبيا.

واحتوت الدورة على محاضرات نظرية وعملية شارك في إلقائها عدد من المحاضرين والخبراء المحليين في علم التدريب والتغذية والإعداد البدني، وإصابات الملاعب والطب الرياضي وقانون التحكيم.

وشارك في الدورة الإعلامي الرياضي زين العابدين بركان، في إلقاء محاضرة قيمة حول علاقة المدرب بالإعلام الرياضي، وأهمية تواصل العلاقة والشراكة بينهما وكيفية تعامل المدرب مع وسائل الإعلام المختلفة.

وفي ختام المحاضرة أقيمت حلقة نقاش بين المحاضر والمدربين المشاركين حول التحديات التي تواجه هذه العلاقة والشراكة في ظل عصر الإعلام والمعلومة السريعة، وأهمية استثمارها بما يعود بالمردود الإيجابي على تطور اللعبة.

جانب من دورة مدربي كرة القدم بمدينة درنة. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ساعة هادئة» بالمتاجر لمساعدة المصابين بالتوحد على التسوق