أسعد الفقيه: يجب تدخل الشباب والرياضة في تقييم المشاركات الخارجية للاتحادات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 07:32 مساء
رئيس الاتحاد الليبي السابق للدراجات أسعد الفقيه حسن. (أرشيفية : إنترنت)

اعتبر رئيس الاتحاد الليبي السابق للدراجات، ورئيس الجمعية العمومية للجمعية الليبية للعبة، أسعد الفقيه حسن، أن الإصرار على المشاركات الخارجية دون وجود نشاط مكثف لبعض الاتحادات أمر غريب.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه لابد أن يكون هناك دور للهيئة العامة للشباب والرياضة، لأنها الجهة المانحة للمال في تقييم المشاركات وخاصة فى غياب نشاط داخلي  فاعل لبعض الاتحادات، ولابد أن تشترط ذلك.

وأكد أنه يفترض كذلك أن اللجنة الأولمبية يكون لديها مستشار لكل لعبة تناقش معه مسار الألعاب والنشاط لكل اتحاد، وتعتبره مرجعية وتدعوه للاجتماع معها في كل برامجها مع الاتحادات.

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