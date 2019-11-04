الوسط الرياضي يُشيد بتأهل النصر لمجموعات الكونفيدرالية

فريق النصر الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على مضيفه برولين الأوغندي، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت أمس الأحد، على ملعب ستارتيمر لوجوجو، في إياب دور الـ 32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذا الفوز يتأهل النصر إلى دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه بمجموع المباراتين بنتيجة (4-2)، وعبر الوسط الرياضي عن فرحته بتأهل «الفحامة»، خاصة أن الجمهور الرياضي يبحث عن النتائج الإيجابية التي غابت هذا الموسم عن الأندية والمنتخبات.

إيهاب العريبي رئيس نادي النصر السابق قدم التهاني عبر صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» واعتبر تأهل «الفحامة» إنجاز، مشيدًا بدور المدرب الواعد محمد الككلي ومساعده علاء نجم، واعتبر الانتصار في أوغندا انتزاع مستحق من ملعب الفريق الأوغندي.

الإعلامي الرياضي عصام حسين، اعتبر فوز النصر على برولين الأوغندي، شمعة مضيئة وبصيص أمل جديد بعد عدة إخفاقات ليبية في الملاعب الأفريقية.

بينما كتب الإعلامي عبدالمجيد الفيل: «نشارك النصر الفرحة والابتهاج بالوصول لدوري المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».