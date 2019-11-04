4 ليبيين في عالمية الأجسام بالإمارات

بطل ليبيا في بناء الأجسام، أبوعجيلة أبوراس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لبناء الاجسام، أن ليبيا ستشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام، التى تستضيفها مدينة الفجيرة الإماراتية يومي الجمعة والسبت القادمين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أربعة رياضيين من ليبيا سيشاركون في البطولة وهم رشاد أبوقرين، عمرالميلودي، زياد صالح، وسامي زايد، ويتراس الوفد نائب رئيس اتحاد الأجسام طارق مخلوف.

يذكر أن ليبيا لها تاريخ مشرف في رياضة بناء الأجسام على جميع المستويات العربية والأفريقية والمتوسطية والدولية، ومن بينها تتويج الأبطال صلاح أبوفناس بطلا لأبطال العالم بالإكوادور 2012، وكمال القرقني بذهبية مستر أولمبيا أمريكا 2019، وأبوعجيلة أبوراس بفضية العالم (WORLD CUB) إسبانيا 2019.