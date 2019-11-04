اتفاقية تعاون بين هوكي ليبيا والجزائر

جانب من اتفاقية التعاون بين هوكي ليبيا والجزائر. (إنترنت)

أكد رئيس اتحاد الهوكي الليبي صلاح مهني، أنه عقد اجتماعا مشتركا مع مسؤولي الهوكي الجزائري الهادي مصاب، وآمال عيسوي.

وأوضح مهني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم مناقشة عدد من الأمور التي تهم لعبة الهوكي، وسبل النهوض بها، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات وعلى إقامة معسكر لمنتخبي ليبيا تحت 18عاما ، وتحت 21 عاما، بالجزائر ديسمبر المقبل يتتخلله عدد من المباريات الودية.

يذكر أن منتخب هوكي ليبيا تنتظره مشاركه في البطولة العربية للهوكي بمدينة شرم الشيخ المصرية مارس المقبل، وأيضا بطولة أفريقيا للهوكي للشباب سبتمبر 2020، ولم يحدد مكانها بعد.