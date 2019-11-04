ترتيب متأخر لليبيا في شطرنج أفريقيا

ممثلا الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا علي العير وعبدالله الفيتوري. (إنترنت)

توج المصري أدهم فوزي، بطلًا لشطرنج أفريقيا تحت 20 عامًا، برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات، في البطولة التي اختتمت منافساتها بالعاصمة الغانيه أكرا.

وتفوق أدهم فوزي تفوق في الجولة الختامية على الليبي علي العير، وشهدت الجولة أيضًا فوز أدهم قنديل على عبدالله الفيتوري، والمدغشقري توماهارو على النيجري جونتان والجزائري جابري على اوكيكي من نيجيريا.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة كالتالي..

توج المصري أدهم فوزي بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 7.5 نقطة، ونال الفضية المدغشقري توماهارو بـ7 نقاط، والميدالية البرونزية للجزائري ماجري برصيد 7 نقاط، ورابعا المصري أدهم قنديل بـ6.5 نقطة، وخامسا أوكيكي من نيجيريا 6.5 نقطة، وسادسا رافائل من نيجيريا 5.5 نقطة، وسابعا جونتان من نيجيريا 5 نقاط، وثامنا الليبي علي العير 5 نقاط، وتاسعا الأنغولي ماركو فيليب 5 نقاط، وعاشرا ماكسملين 5 نقاط، وحل الليبي عبدالله الفيتوري في الترتيب الثاني عشر بـ4.5 نقطة.