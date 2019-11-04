الشعلة يواجه النهر في آمال كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

يشهد ملعب بنينا اليوم الإثنين، مباراة في مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي تجمع أمال الشعلة مع النهر، بقيادة الحكم عبدالله مأزق والمساعدين عبدالله شكري ومحمد لطفي.

وسجلت أمس في مسابقة الآمال بالمجموعة الأولى تعادل النصر مع التحدي (2 / 2) وفوز استارز على النجمة (2 /1)، والأخضر على الرجمة (3 / 1)، والأهلي بنغازي على التعاون (8 / 2)، والشمال على قاريونس (2 / 0).

وفي المجموعة الثانية فاز السد على الطيران (6 / 2) والهلال على شباب الجبل (10 / 2)، والمروج على خالد بن الوليد (2 / 0) والسواعد تفوق على الوحدة (4 / 2)، والصداقة على الأنوار (7 / 1).