أكثر من 7 آلاف دينار جوائز بطولة نخبة تنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 03 نوفمبر 2019, 09:56 مساء
جانب من منافسات سابقة في تنس الطاولة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد تنس الطاولة أسامة الفيتوري، أن الاتحاد الذي يترأسه جلال حريز، يجهز حاليًا لتنظيم بطولة النخبة الثانية لتنس الطاولة يومي 28 ، 29 نوفمبر الجاري، بصالة الاتحاد الفرعي بالزاوية.

وقال الفيتوري في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن دعوة المشاركة في البطولة موجه للاعبي الأندية المنتسبة للجمعية العمومية للعبة، وهي الأهلي بنغازي، الهلال، بنغازي الجديدة، الشرارة، المدينة، القرضابية، نجوم الجبل، أبومليانة، التحدي مرزق، الشط، التحدي المصراتي، المجد، الاستقلال، الفداء، راكسو، النجم الساحلي، جوهرة الصحراء، وويفرن.

بجانب الأحرار، الإزدهار القلعة، الإخاء هون، الرأس الأخضر محروقة، الظهرة بني وليد، القادسية بني وليد، النصر بنغازي، الجزيرة زوارة، القدس سيها، الوحدة طرابلس، أساريا الزاوية، الأولمبي الزاوية، الطموح مرزق، النخيل زلة، الاتحاد المصراتي، السويحلي، النجوم بنغازي، الأنوار بنغازي، الاعتصام الرييانة، وباب البحر طرابلس.    

وعن جوائز البطوله أوضح الفيتوري: «بالإضافة إلى الكؤوس والميداليات ستمنح جوائز مالية للمتفوقين الثلاثة الأوائل (البراعم والأشبال والاواسط والكبار). 

بطل الكبار سيتحصل على مبلغ 1500 دينار، والترتيب الثاني 1000 دينار والترتيب الثالث 500 دينار، ويتحصل بطل الأواسط على مبلغ 1000 دينار والترتيب الثاني مبلغ 750 دينار والترتيب الثالث 400 دينار، وبطلا البراعم والأشبال سيتحصل كل منهما على مبلغ 500 دينار والترتيب الثاني 300 دينار والترتيب الثالث 200 دينار.

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