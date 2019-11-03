الترهوني: أنهيت الإجراءات الإدارية للاعبي المنتخب استعدادًا لتونس وتنزانيا

إداري المنتخب الوطني لكرة القدم كمال الترهوني. (أرشيفية : إنترنت)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، كمال الترهوني، أنه أنهى الإجراءات الإدارية الخاصة بلاعبي المنتخب الوطني (المحليين والمحترفين)، استعدادًا لمواجهتي تونس وتنزانيا ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا الكان 2021 الكاميرون.

وقال الترهوني في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن معسكر المنتخب الوطني والتجمع سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر نوفمبر بالنسبة للمحليين، أما المحترفون ومن له ارتباط مع فرقهم سيحضرون تباعا ابتداء من الـ8 من نوفمبر، ومسموح لهم بالالتحاق بمنتخباتهم في الفترة من 10 إلى 20 من شهر نوفمبر الجاري.

وأشار الترهوني إلى أن جميع الإجراءات الإدارية قد تم اتخاذها لحضور اللاعبين في الوقت المحدد لهم من قبل الطاقم الفني من ناحية الإقامة والتنقل والملاعب وحجوزات الطيران للاعبين المحليين والمحترفين.

وحول عدم استدعاء محمد المنير وإسماعيل التاجوري، قال إن هذه أمور فنية مسؤول عنها الطاقم التدريبي، ولكن مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي، يركز على اللاعبين المحترفين الذين شاركوا في مباراتي المغرب وموريتانيا في هذه المرحلة.

وعن مباراتي المنتخب أمام تونس وتزانيا، أوضح أن مباراة المنتخب الأولى في تصفيات الكان أمام تونس ستقام في 15 من شهر نوفمبر بملعب رادس، ومباراة المنتخب الثانية ستقام في 19 نوفمبر في ملعب المنستير في ملعب مصطفى بن جنات، مؤكدًا أنه تم عمل جدول للتدربيات، والتي ستكون صباحية ومسائية، كما تم حجز ملاعب التدريبات.