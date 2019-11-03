منتخب الكرة الحديدية يصل ميرسن التركية استعدادًا لبطولة العالم

الشقيقان أحمد وهيثم فياض بطلا ليبيا في الكرة الحديدية. (أرشيفية : إنترنت)

وصلت أمس السبت، بعثة المنتخب الوطني كبار للكرة الحديدية «تخصص طويل» إلى مدينة مرسين التركية؛ للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها غدا الإثنين.

وكان المنتخب الوطني تأهل عن طريق البطولة الأفريقية التي أُقيمت بالمغرب نهاية أكتوبر الماضي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من الشقيقين هيثم وأحمد فياض والمدرب الوطني عدنان باعيسى ويترأس الوفد أمين صندوق الاتحاد عادل زكرة.

وكانت «بوابة الوسط» قد أجرت لقاء مع هيثم محمود فياض، أحد لاعبي المنتحب الوطني للكرة الحديدة وأحد الشقيقين المتأهلين إلى بطولة العالم بتركيا بعد مشاركتهما الناجحة في بطولة أفريقيا التي أُقيمت بالمغرب مؤخرًا.

وقال هيثم فياض: «شاركت في بطولة أفريقيا في تخصص منافسات الطويل، ووفقنا الله أنا وشقيقي أحمد بالحصول على أربع قلائد واحدة، فضية وثلاث برونزيات، وكانت المنافسة قوية، خصوصًا في المباراة النهائية التي كانت مع لاعب تونسي ووجود 9 فرق أفريقية من بينها فرق من تونس والمغرب شاركت بفريقين في هذه البطولة».

وتقام البطولة بداية من غد الإثنين، وتتواصل لسبعة أيام وتشهد مشاركة 113 لاعبًا يمثلون منتخبات ليبيا وسلوفينيا والأرجنتين والبرازيل وأستونيا والأورجواي وصربيا ومونتينيغرو وتركيا وتشيلي وإيطاليا والمغرب وسويسرا وأستراليا والصين واليابان والبيرو وتونس والبوسنة والهرسك وكرواتيا والمجر وموناكو، فيما اعتذرت بوركينا فاسو عن المشاركة.