الترهوني: البنزرتي ليس غريبا على الكرة الليبية.. وهذا موعد انضمام المحترفين للمنتخب

إداري المنتخب الوطني لكرة القدم كمال الترهوني. (أرشيفية : إنترنت)

قال إداري المنتخب الوطني لكرة القدم، كمال الترهوني، إن المدير الفني للمنتخب الليبي، فوزي البنزرتي، له رؤية ومتابعة للكرة الليبية، وليس غريبا عنها.

وتابع في تصريحات تلفزيونية لقناة «218»، أن اختيار البنزرتي لقائمة المنتخب استعدادًا لمباراة تونس، وبعدها مباراة تنزانيا جاء بالتشاور مع المدرب المساعد أكرم الهمالي.

وأكد الترهوني، أن آخر موعد لالتحاق اللاعبين المحترفين في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، قبل أربعة أيام من مباراة تونس، موضحًا أنه متفائل بتقديم المنتخب الليبي لمباراة جيدة على المستوى الفني، في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا خاصة وأن الوسط الرياضي يريد نتائج للمنتخب ويطمح لتأهله للكان.