فريق اتحاد الشرطة بطلا لكأس الصداقة الدولية

فريق اتحاد الشرطة للخماسيات. (أرشيفية : إنترنت)

أحرز فريق اتحاد الشرطة للخماسيات، كأس بطولة الصداقة الدولية في نسختها الثامنة، والتي أُقيمت في مدينة المنستير بتونس، بمشاركة 16 فريقًا.

وفاز فريق اتحاد الشرطة الليبي في جميع اللقاءات التي لعبها في هذه البطولة، حيث فاز على فريق الكاميرون بنتيجة 5 مقابل 3، وعلى فريق الزواية بنتيجة 9 مقابل 1، كما فاز في الدور الربع نهائي على فريق المنستير التونسي بنتيجة 10 مقابل 2، وفي النصف النهائي فاز على فريق الرباط المغربي بنتيجة 6 مقابل 4.

وفي المباراة النهائية فاز بركلات الترجيح على فريق النخلتين بنتيجة 4 مقابل 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 أهداف مقابل 3.