21 لاعبًا في نخبة التنس الأرضي بطرابلس

منافسات سابقة في التنس الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول باتحاد التنس الأرضي، أنه جاري التجهيز لبطولة النخبة للتنس الأرضي للفئات (- 14 عاما، -18 عاما، وكبار)، التي ستقام على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بداية من الأربعاء المقبل، وتتواصل لثلاثة أيام وبمشاركة 21 لاعبا.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن بطولة تحت 14سنة يشارك فيها ألياس إسكندر، هاشم الفزاني، أحمد سلطان، عبدالنور الوحيدي، ومحمود شحاتة.

وفي بطولة تحت 18سنة، يشارك اللاعبون سفيان بادي، أحمد قشوط، عبد الله اللموشي، عبد المالك السومري، محمود الطيب، عمر عرفة، وعبدالمالك السوكني.

وتابع المصدر أن بطولة الكبار يشارك فيها كل من أحمد موجان، محمد المهدي، محمد سلطان، ومحمد الجمل.

بينما يشارك في بطولة البنات اللاعبات إيزار بوحلقة، إيلاف بوحلقة، سيما فكرون، هبة عبد السلام، وراما الزكرة.

يذكر أن جوائز البطولة ستمنح للمتفوقين الأوائل في كل فئه عمرية.