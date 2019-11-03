المغربي: نجهز لمسابقتين لناشئي كرة القدم بطرابلس

جانب من مسابقة ناشئي كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبد المولي المغربي، أنه استنادا للمادة 35 من لائحة المسابقات، سيشرع الاتحاد الفرعي طرابلس في تنظيم مسابقتين للناشئين.

وأوضح المغربي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن المسابقة الأولى لمواليد 2008، والثانية لمواليد (2006 / 2007)، والمشاركة فيهما اختياريه للأنديه ومدارس الناشئين.

وأضاف المغربي، أن المسابقات الرسمية للموسم الرياضي 2019 / 2020، ستنطلق في 22 نوفمبر الجاري بفئة تحت 15 عامًا.

وطلب المغربي من الأنديه الراغبة في الاشتراك في مسابقات (براعم وأشبال وأواسط) بتأكيد مشاركتها في موعد أقصاه العاشر من نوفمبر الجاري.