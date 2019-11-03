60 هدفا في مسابقتي البراعم والآمال ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

شهدت مباريات مسابقتي البراعم والآمال لكرة القدم ببنغازي، التى جرت هذا الأسبوع غزارة في الأهداف وصلت إلى 60 هدفًا.

في مسابقة البراعم فاز بنغازي الجديدة على المروج (4 /0) والحرية على السلفيوم (3 / 1)، والأهلي بنغازي على الشمال (5 / 0)، والهلال على النجوم (4 / 0)، والنجمة على التعاون (3 / 2)، والطيران على أستارز --(2 /1)، والتحدي على الأخضر (3 / 2)، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين براعم السد وخالد بن الوليد (0 / 0).

وفى مسابقة الآمال فاز الصداقة على الأنوار (7 / 1) والسلفيوم على الاستقلال (5 / 2) والهدف على المختار (5 / 2) والسواحل على المجاهد (7 / 1).