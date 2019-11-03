النصر يفوز على برولين الأوغندي ويتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 04:53 مساء

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على مضيفه برولين الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ستارتيمر لوجوجو، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

حسم النصر، الشوط الأول على حساب برولين الأوغندي، بهدف نظيف، سجله خالد مجدي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني عزز أسامة البدوي، لاعب النصر تقدم «الفحامة» بهدف ثان في شباك برولين الأوغندي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وكان ممثل الكرة الليبية، حقق تعادلا مخيبًا لآمال جماهيره، أمام برولين، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب، في الذهاب، وبنتيجة اليوم حسم فريق النصر، التأهل إلى دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عبدالرحمن العريض.

الدفاع: إدريس الضراط - حامد الثلثبة - صلاح فكرون - عبدالله الشريف.

الوسط: أسامة البدوي - عبدالله بلعم - خالد مجدي - مهند بوعجيلة - ربيع اللافي.

الهجوم: معتز المهدي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة