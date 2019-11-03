النصر يفوز على برولين الأوغندي ويتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على مضيفه برولين الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ستارتيمر لوجوجو، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

حسم النصر، الشوط الأول على حساب برولين الأوغندي، بهدف نظيف، سجله خالد مجدي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني عزز أسامة البدوي، لاعب النصر تقدم «الفحامة» بهدف ثان في شباك برولين الأوغندي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وكان ممثل الكرة الليبية، حقق تعادلا مخيبًا لآمال جماهيره، أمام برولين، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب، في الذهاب، وبنتيجة اليوم حسم فريق النصر، التأهل إلى دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عبدالرحمن العريض.

الدفاع: إدريس الضراط - حامد الثلثبة - صلاح فكرون - عبدالله الشريف.

الوسط: أسامة البدوي - عبدالله بلعم - خالد مجدي - مهند بوعجيلة - ربيع اللافي.

الهجوم: معتز المهدي.