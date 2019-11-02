ليبيا تشارك في بطولة العالم للكرة الحديدية بالشقيقين «فياض»

الشقيقان أحمد وهيثم فياض بطلا ليبيا في الكرة الحديدية, (الإنترنت)

أعلن أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، مشاركة ليبيا في بطولة العالم للكرة الحديدية التي تستضيفها مدينة مرسين التركية، بداية من بعد غدٍ الإثنين.

ولفت الطويل، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، إلى أن الوفد الليبي في البطولة سيكون برئاسة أمين صندوق الاتحاد عادل الزكرة، ويضم اللاعبين الشقيقين أحمد وهيثم فياض، والمدرب عدنان باعيسي والإعلامي ياسين الحطماني.

فيما ستتواصل البطولة لسبعة أيام وتشهد مشاركة 113 لاعبًا يمثلون منتخبات ليبيا وسلوفينيا والأرجنتين والبرازيل وأستونيا والأورجواي وصربيا ومونتينيغرو وتركيا وتشيلي وإيطاليا والمغرب وسويسرا وأستراليا والصين واليابان والبيرو وتونس والبوسنة والهرسك وكرواتيا والمجر وموناكو، فيما اعتذرت بوركينا فاسو عن المشاركة.

يذكر أن الشقيقين فياض تأهلا من خلال مشاركتهما في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية التي جرت الفترة الماضية بالمغرب.