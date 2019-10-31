استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 31 أكتوبر 2019, 10:40 مساء
سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مصدر مسؤول باللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة الثاني، الذي جرى في طرابلس، السبت الماضي، أنه تم اعتماد نتيجة 600 متسابق، من إجمالي 748 متسابقا.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن منظومة الكشف الإلكتروني، والتي تم تطبيقها لأول مرة في ليبيا، استبعدت نتيجة 148 متسابقا، بسبب ارتكابهم مخالفات أثناء سير السباق.

وأضاف المصدر، أن جائزة الأكبر سنا ستمنح للمتسابقين مظهر أحمد (67 عاما)، وعيسى عبدالحفيظ (82 عاما) اللذين تمكنا من إنهاء مسافة السباق 21 كم.

يذكر أن اللجنة المنظمة تجهز لاحتفالية يوم السبت المقبل، تكرم فيها المتسابقين العشرة الأوائل من مختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى جائزتين لأكبر المشاركين سنا في إنهاء السباق.

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