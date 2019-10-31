فوز العير وخسارة الفيتوري بالجولة السابعة في شطرنجية أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 31 أكتوبر 2019, 09:55 مساء
لاعب الشطرنج الليبي علي العير. (إنترنت)

تراجع الليبي عبدالله الفيتوري، للترتيب السادس في بطولة أفريقيا للشطرنج تحت (20 عاما)، والتي تتواصل بالعاصمة الغانية أكرا.

وخسر الفيتوري في الجولة السابعة أمام المتصدر المدغشقري توماهارو، بينما فاز الليبي علي العير على التوغولي كويفي، وفاز النيجيري أوكيكي على المصري أدهم قنديل، كما فاز الجزائري ماجري على النيجيري رفائيل، وحقق أدهم فوزي الفوز على جونتان من نيجيريا.

وجاء الترتيب بعد انتهاء الجولة السابعة، بانفراد المدغشقري توماهارو بالصدارة برصيد 6 نقاط، ويلاحقه أدهم فوزي وأوكيكي بـ5.5 نقطة لكليهما، ورابعا الجزائري جابري بـ5 نقاط، وخامسا أدهم قنديل بـ4.5 نقطة، وسادسا عبدالله الفيتوري بـ4.5 نقطة.

وفي مباريات الجولة الثامنة، يواجه توماهارو من مدغشقر بـ6 نقاط نظيره الجزائري ماجري صاحب الـ5 نقاط، بينما يلعب الليبي عبدالله الفيتوري 4.5 نقطة أمام النيجيري أوكيكي 5.5 نقطة، ويلتقي أدهم فوزي 5.5 نقطة مع الأنغولي ماركو فيليب 4 نقاط، والليبي علي العير يلتقي الغاني حوشان، وكلاهما بـ4 نقاط.

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