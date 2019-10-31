الفيتوري ينضم إلى كوكبة الصدارة في شطرنجية أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 31 أكتوبر 2019, 07:35 مساء
لاعب الشطرنج الليبي عبدالله الفيتوري. (إنترنت)

حقق الليبي عبدالله الفيتوري، فوزا ثمينا على رفائيل من نيجيريا، في منافسات الجولة السادسة لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 عاما، والتي تتواصل بالعاصمة الغانية أكرا.

وخسر ممثل ليبيا الثاني في البطولة مباراته أمام الجزائري ماجري، كما تعادل المتصدران المدغشقري توماهارو مع أوكيكي من نيجيريا، وفاز أدهم قنديل على مواطنه أدهم فوزي.

وبعد انتهاء منافسات الجولة السادسة جاءت الصدارة للمدغشقري توماهارو بـ5 نقاط، ويلاحقه أربعة شطرنجيين برصيد 4.5 نقطة لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي المصري أدهم قنديل ثانيا، ومواطنه أدهم فوزي ثالثا، وأوكيكي من نيجيريا رابعا، وعبدالله الفيتوري من ليبيا خامسا.

أهم مباريات الجولة السابعة

وتقام في الجولة السابعة مواجهة قوية لليبي عبدالله الفيتوري بـ4.5 نقطة، مع المتصدر المدغشقري توماهارو بـ5 نقاط، والمصري أدهم قنديل يلتقي أوكيكي من نيجيريا وكلاهما 4.5 نقطة، ويواجه أدهم فوزي بـ4.5 نقطة نظيره أوليب من نيجيريا بـ4 نقاط، والجزائري ماجري بـ4 نقاط يتبارى مع رفائيل من نيجيريا 3.5 نقطة، والليبي علي العير يلتقي التوغولي كويفي كوبو وكلاهما بـ3 نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى