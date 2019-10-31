الفيتوري ينضم إلى كوكبة الصدارة في شطرنجية أفريقيا

لاعب الشطرنج الليبي عبدالله الفيتوري. (إنترنت)

حقق الليبي عبدالله الفيتوري، فوزا ثمينا على رفائيل من نيجيريا، في منافسات الجولة السادسة لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 عاما، والتي تتواصل بالعاصمة الغانية أكرا.

وخسر ممثل ليبيا الثاني في البطولة مباراته أمام الجزائري ماجري، كما تعادل المتصدران المدغشقري توماهارو مع أوكيكي من نيجيريا، وفاز أدهم قنديل على مواطنه أدهم فوزي.

وبعد انتهاء منافسات الجولة السادسة جاءت الصدارة للمدغشقري توماهارو بـ5 نقاط، ويلاحقه أربعة شطرنجيين برصيد 4.5 نقطة لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي المصري أدهم قنديل ثانيا، ومواطنه أدهم فوزي ثالثا، وأوكيكي من نيجيريا رابعا، وعبدالله الفيتوري من ليبيا خامسا.

أهم مباريات الجولة السابعة

وتقام في الجولة السابعة مواجهة قوية لليبي عبدالله الفيتوري بـ4.5 نقطة، مع المتصدر المدغشقري توماهارو بـ5 نقاط، والمصري أدهم قنديل يلتقي أوكيكي من نيجيريا وكلاهما 4.5 نقطة، ويواجه أدهم فوزي بـ4.5 نقطة نظيره أوليب من نيجيريا بـ4 نقاط، والجزائري ماجري بـ4 نقاط يتبارى مع رفائيل من نيجيريا 3.5 نقطة، والليبي علي العير يلتقي التوغولي كويفي كوبو وكلاهما بـ3 نقاط.