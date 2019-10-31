الفيتوري سادسا في أفريقية الشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا (أرشيفية : إنترنت)

حقق الليبي عبدالله الفيتوري، أمس الأربعاء، الفوز على الغاني جوستان في الجولة الخامسة لبطولة أفريقيا للشطرنج، التي تتواصل بالعاصمة الغانيه أكرا.

وارتقى الفيتوري للترتيب السادس بـ3.5 نقطة بعد الجولة الخامسة، وفي ذات الجولة فقد مواطنه علي العير مباراته أمام أوكيكي من نيجيريا، وفاز المدغشقري توماهارو على المصري أدهم قنديل، وفاز المصري أدهم فوزي على رافائيل من نيجيريا.

وتصدر الترتيب المدغشقري توماهارو بـ4.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء المصري أدهم فوزي ثانيا وثالث الرتيب أوكيكي من نيجيريا بـ4 نقاط، ورابعا رفائيل من نيجيريا 4 نقاط، وخامسا المصري أدهم قنديل 3.5 نقطة، وسادسا الليبي عبدالله الفيتوري بـ3.5 نقطة، وسابعا الجزائري ماجري بـ3 نقاط، وثامنا الليبي علي العير بـ3 نقاط، وتاسعا الأنغولي ماركو فيليب بـ3 نقاط، وعاشرا أولي من نيجيريا بـ3 نقاط.

أهم مباريات الجولة السادسة

توماهارو المدغشقري 4.5 نقطة يواجه أوكيكي من نيجيريا 4 نقاط، ومواجهة مصرية بين أدهم فوزي 4.5 نقطة أمام مواطنه أدهم قنديل 3.5 نقطة، والليبي عبدالله الفيتوري يلتقي رفائيل من نيجيريا وكلاهما بـ3.5 نقطة، والليبي على العير يتبارى مع ماجري من الجزائر وكلاهما بـ3 نقاط، والأنغولي ماركو فيليب يلتقي أوليب من نيجيريا، وكل منهما 3 نقاط.