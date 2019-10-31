الفيتوري سادسا في أفريقية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 31 أكتوبر 2019, 03:36 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا (أرشيفية : إنترنت)

حقق الليبي عبدالله الفيتوري، أمس الأربعاء، الفوز على الغاني جوستان في الجولة الخامسة لبطولة أفريقيا للشطرنج، التي تتواصل بالعاصمة الغانيه أكرا.

وارتقى الفيتوري للترتيب السادس بـ3.5 نقطة بعد الجولة الخامسة، وفي ذات الجولة فقد مواطنه علي العير مباراته أمام أوكيكي من نيجيريا، وفاز المدغشقري توماهارو على المصري أدهم قنديل، وفاز المصري أدهم فوزي على رافائيل من نيجيريا.

وتصدر الترتيب المدغشقري توماهارو بـ4.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء المصري أدهم فوزي ثانيا وثالث الرتيب أوكيكي من نيجيريا بـ4 نقاط، ورابعا رفائيل من نيجيريا 4 نقاط، وخامسا المصري أدهم قنديل 3.5 نقطة، وسادسا الليبي عبدالله الفيتوري بـ3.5 نقطة، وسابعا الجزائري ماجري بـ3 نقاط، وثامنا الليبي علي العير بـ3 نقاط، وتاسعا الأنغولي ماركو فيليب بـ3 نقاط، وعاشرا أولي من نيجيريا بـ3 نقاط.

أهم مباريات الجولة السادسة

توماهارو المدغشقري 4.5 نقطة يواجه أوكيكي من نيجيريا 4 نقاط، ومواجهة مصرية بين أدهم فوزي 4.5 نقطة أمام مواطنه أدهم قنديل 3.5 نقطة، والليبي عبدالله الفيتوري يلتقي رفائيل من نيجيريا وكلاهما بـ3.5 نقطة، والليبي على العير يتبارى مع ماجري من الجزائر وكلاهما بـ3 نقاط، والأنغولي ماركو فيليب يلتقي أوليب من نيجيريا، وكل منهما 3 نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى