طاقم تحكيم من مالاوي لمباراة المنتخب الوطني أمام تنزانيا

تدريبات سابقة للمنتخب الوطني الليبي (المركز الإعلامي)

اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) طاقم تحكيم دولي من مالاوي؛ لإدارة مباراة المنتخب الوطني ومنتخب تنزانيا، على أن يراقب المباراة حكم من السودان.

وتقام المباراة في التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير بتونس، ضمن ذهاب الجولة الثانية لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا الكان الكاميرون 2021.

وكان الاتحاد الأفريقي أسند إدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي بالجولة الأولى إلى طاقم تحكيم دولي من مصر بقيادة الدولي محمود زكريا البنا.