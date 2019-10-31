21 مدربا في الدورة التنشيطية للحاصلين على الرخصة (A)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 31 أكتوبر 2019, 04:59 مساء
جانب من الدورة التنشيطية للمدربين المتحصلين على الرخصة (B). (إنترنت)

حيا مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للشباب والرياضة عبدالفتاح قمبيج، كل المساهمين في إنجاح الدورة التنشيطية للمدربين المتحصلين  على الرخصة (B) التي اختتمت أمس بمدينة مصراتة.

وأضاف قمبيج في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن 21 مدربا محليا من المتحصلين على الرخصة (A) مستهدفون لحضور الدورة التنشيطية اليوم الخميس بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، بإشراف هيئة الشباب والرياضة، ويحاضر فيها الخبير مدرب منتخبي تشيكيا وسلوفاكيا سابقا أنطونيو موسيفيتش.

ومن المقرر أن تتواصل الدورة لمدة أربعة أيام، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية.

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