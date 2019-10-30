طاقم تحكيم مصري لمواجهة المنتخب الوطني أمام تونس

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره التونسي، إلى طاقم تحكيم مصري.

وحددت الجامعة التونسية 15 نوفمبر موعدًا لمباراة المنتخب الوطني أمام تونس، والتي ستقام بملعب رادس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لموقع الاتحاد الأفريقي فإن المباراة يديرها الحكم المصري محمود زكريا (حكم ساحة)، وسمير جمال سعد (مساعدًا أول)، وأحمد توفيق طالب (مساعدًا ثانيًّا)، وإبراهيم نور الدين (حكمًا رابعًا)، ومحمد الشوني مراقبًا للمباراة، ومازن مرزوق منسقًا أمنيًّا.