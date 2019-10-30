هيئة الرياضة تهنئ منتخب الصالات بعد تأهله لأمم أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 08:32 مساء
المنتخب الوطني داخل الصالات. (صفحة الاتحاد الليبي عبر فيسبوك)

 تقدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة، بالتهنئة لكل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، لمناسبة تأهله لبطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على منتخب الجزائر ذهابًا وإيابًا.

وتؤكد الهيئة العامة للشباب والرياضة دعمها للمنتخب الوطني للعبة في قادم المواعيد.

وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم (داخل الصالات) على نظيره الجزائري بنتيجة (7-4)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي المصرية، ضمن إياب التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات (المغرب 2020).

وكان «فرسان المتوسط»، حسموا مباراة الذهاب في الجزائر، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية القاعة البيضاوية، بالمركب الرياضي، ليفوز منتخبنا الوطني بمجموع المباراتين (12 / 6) ويتأهل رسميًّا إلى نهائيات أفريقيا بالمغرب.

يذكر أن المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات، سبق له التتويج ببطولة العرب، وكانت له مشاركة في مونديال العالم بالبرازيل العام 2008.

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