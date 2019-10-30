منتخب الصالات يفوز على الجزائر ويتأهل لبطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني داخل الصالات. (صفحة الاتحاد الليب عبر فيسبوك)

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم (داخل الصالات) على نظيره الجزائري بنتيجة (7-4)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي المصرية، ضمن إياب التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات (المغرب 2020).

وكان «فرسان المتوسط»، حسموا مباراة الذهاب في الجزائر، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية القاعة البيضاوية، بالمركب الرياضي، ليفوز منتخبنا الوطني بمجموع المباراتين (12 / 6) ويتأهل رسميًّا إلى نهائيات أفريقيا بالمغرب.

يذكر أن المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات، سبق له التتويج ببطولة العرب، وكانت له مشاركة في مونديال العالم بالبرازيل العام 2008.