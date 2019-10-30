نادي الاتحاد يفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

نادي الاتحاد. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

واشترطت الجمعية العمومية في بيان نشره النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة شروط فيمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أعضاء المجلس.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- طلب كتابي للترشح

2- بطاقة عضوية سارية المفعول

3- أن يكون ليبي الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

4- شهادة حسن السير والسلوك

5- على القوائم المرشحة للانتخابات إيداع صك مصدق بقيمة مليون دينار ليبي في حساب النادي ولا يتم إرجاع هذا المبلغ في حال فوز القائمة بالانتخابات.

6- تقديم المشروع الانتخابي مرفق مع بقية المستندات وتقدم للجمعية العمومية أثناء ساعات الدوام الرسمي.

بيان الجمعية العمومية لنادي الاتحاد. (صفحة النادي عبر فيسبوك)