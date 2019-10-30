إسكندر سابعا في أفريقية المضرب

لاعب المضرب الليبي الياس إسكندر. (إنترنت)

وصف أمين عام المضرب الليبي محمد سعيد، المشاركة الليبية في بطولة أفريقيا للمضرب بالتوغو، التى اختتمت منافساتها أمس الثلاثاء، بالجيدة.

وقال سعيد في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن المستوى الفني للاعبين الليبيين في تحسن، حيث جاء اللاعب الليبي الياس إسكندر، في المركز السابع، وعبدالله الموهوب في المركز الحادي عشر، وهاشم الفزاني السابع عشر من بين 32 لاعبًا مثلوا دول ليبيا ومصر والتوغو وغانا وليبيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وبنين والكاميرون.

وأضاف سعيد، أنه سيتاح للاعبين الناشئين المشاركة في البطولة الأفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من 11 نوفمبر المقبل، لكسب المزيد من الخبرة والاحتكاك.