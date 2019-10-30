نجم لـ«بوابة الوسط»: النصر قادر على تعويض «الكونفدرالية» في كمبالا.. والبنزرتي مسكن «بانادول»

المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي النصر، علاء نجم (بوابة الوسط)

حرصت «بوابة الوسط» على محاوره المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي «النصر»، علاء نجم، في العاصمة المصرية القاهرة، قبل ساعات من توجه بعثة الفريق إلى العاصمة الأوغندية كمبالا؛ لملاقاة فريق «برولين» ضمن إياب دور الـ 23 مكرر من تصفيات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي المعروفة باسم «الكونفدرالية»، الأحد المقبل، بعد أن تعادل الفريقان ذهابًا في الإسكندرية بهدفين مقابل هدفين، في انتظار لقاء العودة لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة، على خلفية تحول فريق «النصر» من دوري أبطال أفريقيا التي كان منافسًا فيها إلى «الكونفدرالية»، وسط وداع جماعي للأندية الليبية في البطولات الخارجية، بدأت بإخفاق «الاتحاد» في بطولة «الكونفدرالية»، ثم «الأهلي بنغازي» في البطولة العربية، ثم تحول «النصر» ليصبح الأمل الوحيد الباقي على صعيد الأندية في المنافسات الخارجية، قبل أن يخسر المنتخب الوطني للاعبين المحليين فرصة التأهل أمام تونس إلى كأس الأمم الأفريقية الـ«شان»، كلها محاور نقاش طرحتها «بوابة الوسط» على مائدة الحوار مع علاء نجم، في السطور التالية..

- في البداية.. حدثنا عن فرص وحظوظ «النصر» في عبور فريق «برولين خلال لقاء الإياب بالعاصمة كمبالا؟

الفرصة ما زالت موجودة وبقوة، فما تحقق من نتيجة في الذهاب يمكن تداركه، فهي نتيجة تعادل بهدفين، وإذا توافرت لنا الدوافع الحقيقية يمكن بسهولة تحقيق المكسب في العودة، ومن ثم اقتلاع بطاقة التأهل، فما لاحظته على الفريق الأوغندي أنه ليس بالفريق المرعب أو الصعب، إنما هو فريق عادي جدًا ويمكن الفوز عليه على أرضه ووسط جماهيره، ولولا بعض الظروف المعاكسة لحققنا نتيجة مطمئنة في مصر، لكننا خوضنا المباراة ونحن مقيدون ومحاصرون بالإصابات تارة وعدم الاستعداد الجيد تارة أخرى، ونأمل أن تتحسن الظروف في اللقاء الثاني، وأن يساعدنا التوفيق في عبور الفريق الأوغندي.

- ما الإصابات وما حجم تأثيرها السلبي على الفريق؟

فريق «النصر» بشكل عام يعاني عدم الاستعداد بشكل جيد، مثله مثل أي فريق ليبي؛ بسبب غياب مسابقة الدوري العام الممتاز في ليبيا، وهي نقطة مهمة جدًا، ولها آثارها السلبية علينا، ونأمل أن يكون لاعب بحجم ووزن عبد الله بلعم في الموعد، بعد أن غاب في اللقاء الأول، وهو لاعب مهم ومحوري، فقد غاب لفترة بسبب الإصابة، والتحق قبل 48 ساعة من لقاء الإسكندرية، وكان من الصعب المجازفة والدفع به، كذلك هناك اللاعب صدام الورفلي، ولا أعلم مدى إمكانية إشراكه في لقاء كمبالا، لكنه سجل غيابًا في اللقاء الأول، حتى أن مشاركة معتز المهدي وخالد مجدي جاءت دون المتوقع منهما، رغم أنهما صاحبا هدفي التعادل، والمبادرة التهديفية، وكثيرًا ما تتوقف عليهما أهداف «النصر»، لكنهما أضاعا فرصة، والتركيز لم يكن في كامل صورته، لكن عموًما فريق «النصر» جيد، ويضم عناصر شابة وواعدة، وقادر على التعويض، وما تحقق من نتائج سلبية يمكن تداركه بسهولة، أهم شيء أن تعود المسابقات المحلية لإنقاذ لاعبينا عمومًا من الإصابات.

- هل ترى علاقة بين غياب الدوري والمسابقات المحلية عمومًا وتكرار الإصابات في الفريق؟

طبعًا، العلاقة قوية، ليس في فريق «النصر» فحسب، وإنما في جميع الأندية دون استثناء، فالفارق شاسع بين فريق يعتمد على التدريبات والتجمعات لخوض مباريات ودية فقط، وبين فريق يخوض منافسات رسمية في الداخل والخارج، ففريق «برولين» متواضع للغاية، وأقل منا فنيًا، لكنه الأجهز على الصعيد البدني ومن ثم الفني، فأي فريق يحتاج إلى الإعداد البدني لفترة لا تقل عن 8 أسابيع، لضمان الوصول إلى 70 أو 80 % من اللياقة البدنية المطلوبة، بعدها تأتي اللياقة الفنية بتتابع المباريات وتدرجها، وهو ما لن يفعله أو يمر به فريق «النصر» وجميع الأندية الليبية، وهو ما يفسر لك في الوقت نفسه سر الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا، و«الكونفدرالية» بالنسبة للاتحاد، والأهلي بنغازي في البطولة العربية، وأخيرًا المنتخب الوطني للاعبين المحليين في الـ«شان»، فكلها أمور موصولة ببعضها البعض، وذات صلة وثيقة.

- هل تتوقع صعوبة لقاء العودة في كمبالا ومن ثم التمهيد للخروج وتوديع البطولة؟

إطلاقًا، أود طمأنة جمهور الكرة الليبية، وتحديدًا نادي «النصر»، فالفريق يضم لاعبين صغارًا، فمعدل الأعمار ممتاز، والمتوسط 22 عامًا، فمثلًا المهاجم خالد مجدي 23 عامًا، كما يضم الفريق 9 لاعبين من الأواسط، وهذا يعني أن المستقبل لنا، لكن بشرط أن تعود المسابقات المحلية بأي شكل من الأشكال للانتظام، وعلى جميع القائمين على إدارة الكرة في ليبيا أن يعوا ذلك باهتمام شديد، لأن الآثار السلبية من غياب المسابقات المحلية كبيرة جدًا، أما عن لقاء «كمبالا»، فإذا تخلت عنا الظروف المعاكسة يمكننا بسهولة خطف الفوز هناك، لكن ما أقوله ليس مبررا على الإطلاق. إنه واقع، ففريق «النصر» لم يستعد قبل البطولة إلا في 21 يومًا؛ بسبب الغيابات المتنوعة ما بين الإصابات أو عدم التزام بعض اللاعبين، على خلفية خلافات حقوقية مع الإدارة، أو غياب العناصر الدولية وانضمامهم للمنتخبات الوطنية المختلفة، كلها عوامل لم تساعد «النصر» على التركيز مع العناصر الأساسية، فضلًا عن ضيق وقت الاستعداد كما قولت، لكن يظل الأخطر غياب المنافسات الرسمية، فمهما كانت المشاركات الودية، لن ترقى أبدًا للاحتكاكات الرسمية، فهي الوحيدة التي تضمن وتقدم الخدمة التكتيكية، ويكفي أن أقول لك إن تغييراتنا جميعها في لقاء الذهاب بالإسكندرية، كانت اضطرارية للإصابات، فلم نقم كجهاز فني بعمل تغيير تكتيكي يمكن من خلاله تغيير شكل الأداء، فالإصابات حاصرتنا بقوة وحجمت من تحركنا الفني في المباراة، فما عانيناه مؤخرًا كان يتلخص في غياب 4 أو 5 لاعبين للإصابة فقط، وكنا نتعامل بالكاد مع الـ11 لاعبًا المطلوبين.

- هل يمكن أن تعود مسابقة الدوري العام الليبي قريبًا في تقديرك الشخصي؟

- أتمنى ذلك، فالأمر صعب للغاية، كما أوضحت، وإذا لم يتحرك القائمون على إدارة الكرة في ليبيا، فالقادم سيكون مؤلمًا وصعبًا جدًا، فلا أستبعد أن تفرض عقوبات دولية، والأخطر أن هناك أجيالًا مهددة بهذه الطريقة للانقراض، دون أن يسمع عنها أحد، والأمر حدث بالفعل في أعوام 2011 و2013 و2014، فهناك مواهب حقيقية كانت تستحق مكانة أفضل، والآن تتكرر الأزمة، فلاعبو الأندية الليبية في راحة تامة، الجميع ينتظر قرار عودة المنافسات المحلية، وإذا لم يستثمر لاعبو «النصر» فرصة التواجد الأفريقي هذه، سيكون مصيرهم هو نفس المصير والجلوس في ليبيا، انتظارًا لما ستسفر عنه القرارات المستقبلية، وهي نقطة جديدة تضاف إلى الدوافع التحفيزية التي أطلقناها للاعبين، بضرورة الحفاظ على فرصهم في التواجد ببطولة «الكونفدرالية»، لإنقاذ أنفسهم من الجلوس في المنزل.

- أخيرًا.. كيف ترى دور التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني الجديد لمنتخب ليبيا وسط هذا الكم من المشاكل؟

- التعاقد مع البنزرتي عبارة عن مسكن «بانادول» لصداع مزمن، هو اسم كبير بلا شك، وإضافة لأي مكان، لكن بشرط أن تتوفر له الأجواء الصحية للنجاح؛ لأنه ليس مزودًا بعصا سحرية، وما ذكرته من مشاكل يعجز أي مدرب مهما كان اسمه وحجمه في عالم كرة القدم، فلابد من تكاتف جميع الجهود، فهناك 50 لاعبًا محترفًا مثلًا، سيكون التركيز عليهم في قائمة المنتخب لاختيار أفضل 22 لاعبًا لأداء المنافسات، في حين يتواجد ألف لاعب إذا ما وضعنا في الاعتبار وجود فئات سنية متنوعة ما بين ناشئين وأواسط داخل ليبيا، لن يكون لهم جميعًا مكان في المنتخبات الوطنية، وهي أزمة كبيرة فعلًا، لكن إذا ما نشطت الدوريات، وتم عمل عقد طويل المدى للبنزرتي، أعتقد ستكون هناك نتائج إيجابية أفضل بكثير.