البنزرتي يصدر أول قائمة لمنتخب ليبيا بعد 48 ساعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 02:02 مساء
التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

وصل بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى تونس المدير الإداري للمنتخب الوطني الليبي كمال الترهوني، والمدرب أكرم الهمالي الذي تم اختياره مساعدا لمدرب المنتخب الوطني القديم الجديد التونسي فوزي البنزرتي.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه سيتم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرسمي بالمدرب البنزرتي لتحديد معالم المرحلة المقبلة وإعداد القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، والتي من المتوقع أن يعلن عنها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وحسب تصريح فوزي البنزرتي في لقاء تلفزيوني مع قناة «ليبيا روحها الوطن» في برنامج «ميادين» فإن القائمة المستدعاة ستضم 25 لاعبا، من بينهم من 5 إلى 8 رياضيين ينشطون في الدوري المحلي وباقي القائمة تضم لاعبين محترفين، وسيدخلون معسكرا خارجيا في تونس في الخامس من نوفمبر المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة مع المنتخب التونسي ضمن التصيفات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية «الكان 2021».

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