سلا يلتقي بيروت ومواجهة بين المنستيري والاتحاد السكندري في عربية السلة

جانب من منافسات كرة السلة في البطولة العربية (إنترنت)

جرت أمس الثلاثاء بقاعة البوعزاوي بالمغرب مباريات الدور الربع نهائي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة الـ32، وأسفرت عن فوز المنستيري التونسي على الريان القطري 97 / 68.

كما فاز بيروت اللبناني على الأهلي طرابلس 85 / 76 وسلا على الجيش المغربي 78 / 62، والاتحاد السكندري على الجزيرة 95 / 77.

ويتجدد الموعد اليوم الأربعاء في الدور نصف نهائي مع مواجهتين ناريتين المنستيري التونسي يواجه الاتحاد السكندري، وسلا يلتقي بيروت اللبناني، والفائزان من المباراتين يلتقيان لتحديد الفريق البطل، والخاسران لتحديد الترتيب الثالث.