البريكي في دوري المحاضرين لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 01:52 مساء
الحكم الدولي الليبي المتقاعد، محمد البريكي (أرشيفية : الإنترنت)

رشح الاتحاد الأفريقي لكرة السلة الحكم الدولي الليبي المتقاعد، محمد البريكي، لحضور دورة المحاضرين الدوليين في مجال التحكيم، التي تقام في ساحل العاج في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صفحة الاتحاد العام لكرة السلة.

في الوقت نفسه حلت سلة الأهلي طرابلس في المركز الخامس في ترتيب بطولة الأندية العربية الأبطال لكرة السلة، بعد انتهاء مباريات الربع النهائي، التي أقيمت أمس الثلاثاء.

خسر الأهلي طرابلس أمام بيروت اللبناني بنتيجة 76 نقطة مقابل 85 بفارق تسع نقاط، وسيلتقي اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي الاتحاد المنستيري مع الاتحاد السكندري، وبيروت اللبناني مع سلا المغربي، على أن تقام المباراة النهائية غدا الخميس.

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