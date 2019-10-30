8 مباريات في مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي

جانب من مباريات البراعم في كرة القدم ببنغازي (إنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي عن مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة البراعم، بالمجموعتين الأولى والثانية، التي ستقام جميعا الجمعة المقبل.

في المجموعة الأولى براعم الأهلي بنغازي يتبارى على ملعبه والشمال، والهلال يواجه النجوم بملعب بنغازي الجديدة، والسد يستضيف خالد بن الوليد، وبراعم استارز يلتقي الطيران على ملعب بنينا.

وفي المجموعة الثانية المروج يستضيف بنغازي الجديدة، وأصلس يلتقي النصر على ملعب بنينا، والتعاون يلتقي النجمة على ملعب النصر، والأخضر يواجه التحدي على ملعب خالد بن الوليد.