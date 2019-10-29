18 هدفا في مباراتين بمسابقة آمال كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 09:27 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

شهد ملعب بنينا ببنغازي، اليوم الثلاثاء، مباراتين في الأسبوع الثالث لمسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي عن المجموعة الثالثة.

المباراة الأولى انتهت بفوز الحرية على أطلس بنتيجة (9-2)، وأدارها ثلاثي التحكيم رافع الحوتي والمساعدان محسن القديري ومعاذ البرغثي.

وفي المباراة الثانية تفوق آمال الشعلة على أبوعطني بنتيجة (5-2)، وأدار اللقاء الحكم محمد القطراني والمساعدان عصام الترهوني ومحمد لطفي.

وتجرى غدا الأربعاء على نفس الملعب مباراة بين الاستقلال والسلفيوم، ويتجدد الموعد الخميس مع مباراتين بملعب بنينا، حيث يلتقي المجاهد مع السواحل، وبملعب الأهلي بنغازي يواجه الهدف نظيره المختار.

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