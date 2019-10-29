القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، أن العمل الكبير الموجود في البنية التحتية سينعكس قريبا على الرياضة الليبية، وأن هناك صيانة وإنشاءات لقرابة 56 ملعب كرة قدم وصالات رياضية على مستوى ليبيا يتم العمل عليها الآن.

وقال القنطري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه تسلم مسؤولية الهيئة العامة قبل عام من الآن دون وجود أرضية مناسبة للعمل.

وأشار إلى أنه عمل على التوصيف الوظيفي وإعادة تأهيل الموظفين، مؤكدا أنه يعمل تحت ظروف صعبة، بسبب أن المناخ العام أصبح مختلفا عن السابق.

وأكد القنطري أنه يؤمن بفتح أبوابه أمام الجميع ولا يستطيع أن يقفلها في وجه أحد، مختتما تصريحاته أن هناك أندية ومؤسسات مطالبهم بسيطة ولا صحة على أنه يغلق الأبواب أمام مطالبهم، ولا بد من التعامل معها.