طاقم تحكيم سوداني لمباراة إياب النصر وبرولين الأوغندي

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (أرشيفية : إنترنت)

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مهمة مباراة النصر ومستضيفه برولين الأوغندي، في إياب دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لطاقم تحكيم دولي من السودان.

ويقود المباراة تحكيميًّا الحكم الدولي الصديق محمد الطريف، ويساعده الدولي المويز علي محمد أحمد، والمساعد الثاني هيثم النور أحمد، علي أن يتولى مهمة الحكم الرابع الحكم السوداني حفيظ عبد الغني الأمين، ويراقب المباراة محسن علي رجب من زنجبار.

وتقرر أن تقام مباراة الإياب في الثالث من شهر نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة مساءً بملعب العاصمة الأوغندية كمبالا.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.