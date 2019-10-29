الأهلي طرابلس يخسر أمام بيروت ويودع ربع نهائي البطولة العربية للسلة

جانب من مباراة سلة الأهلي طرابلس أمام بيروت اللبناني. (صفحة كرة السلة الليبية عبر فيسبوك)

فقد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي طرابلس، مباراته أمام نظيره فريق بيروت اللبناني بنتيجة 76 نقطة مقابل 85، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية.

بهذه النتيجة يغادر فريق الأهلي طرابلس من الدور ربع النهائي للبطولة العربية المقامة حاليًّا بمدينة سلا المغربية.

وكان فريق الأهلي طرابلس قد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة، فقد اكتسح الزعيم نظيره سطاوالي الجزائري بنتيجة (93/ 76)، واقتنص الفوز من نظيره فريق الكويت الكويتي بنتيجة (67 / 66).

كما فاز على فريق خدمات البريج الفلسطيني، بنتيجة (98 / 68)، فيما فقد الأهلي مباراته أمام نظيره جمعية سلا المغربي بنتيجة (69 / 75)، قبل أن يودع منافسات البطولة بالخسارة أمام بيروت اللبناني.