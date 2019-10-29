معسكر خارجي بتونس استعدادا للبطولة العربية للملاكمة في العراق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 04:55 مساء
جانب من منافسات سابقة في الملاكمة (أرشيفية : الإنترنت)

يدخل المنتخب الوطني للناشئين للملاكمة في معسكر استعدادي في تونس قبل التحول إلى العراق، للمشاركة في البطولة العربية للملاكمة لفئة الناشئين.

من جانبه قال المدرب الوطني، عبد الحكيم عمار، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء: «تم اختيار أربعة ملاكمين من فئة الشباب في هذه البطولة، اثنين من طرابلس وواحد من بنغازي وواحد من الخمس، حسب نتائجهم الأخيرة، وهم الملاكم عبدالمعز سمومة من الاتحاد العسكري، والملاكم محمد عمر من نادي بوسليم، والملاكم يزن محمد من الخمس، والملاكم فرج المقبي من بنغازي».

وعن مشاركة فئة الكبار في بطولة تونس للملاكمة بمناسبة ذكري تأسيس الاتحاد، قال عمار: «لقد تم تأجيل البطولة إلى منتصف نوفمبر المقبل».

وعن عدد الملاكمين الليبيين المشاركين فيها قال: «حاليا سبعة رياضيين وسيتم اختيار أربعة منهم فقط وممكن يزيد واحد أو ينقص، الأسماء المختارة حاليا هم: مؤيد عكاشة وأكرم انبيه وعاصم دوكو وعبدالباسط عبدالمجيد وامحمد المقصبي ومحمد بالراشد وأسامة البركوس، ويتدربون حاليا استعدادا للبطولة وسيتم اختيار أربعة منهم فقط».

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