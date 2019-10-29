المنتخب الليبي للدراجات يشارك في البطولة العربية الثالثة بتونس

اجتماع الدراجات في افتتاح البطولة العربية (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي للدراجات، أمس الإثنين، في افتتاح البطولة العربية الثالثة للدراجات بتونس مع عدد من ممثلي الدول المشاركة.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس لدول شمال أفريقيا، في انتظار وصول رئيسي اتحادي الجزائر والمغرب.

يشارك في البطولة للدراجات الجبلية 65 دراجا من ثماني دول عربية هي: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وقطر، والسعودية، وعمان، والعراق.

وحصلت «بوابة الوسط» على جدول منافسات البطولة التي انطلقت أمس من نزل قمرت مكان الاجتماع الفني والانطلاقة، وسباقات اليوم، الثلاثاء، هبوط المنحدرات سيدي ثابت، والأربعاء، سباق اختراق الضاحية قمرت فئة الناشئين، والخميس سباق اختراق الضاحية قمرت فئة الشباب، والجمعة سباق اختراق الضاحية قمرت فئة الكبار، وسيشارك الدراج الليبي أنور الدكام في السباق.

اجتماع الدراجات في افتتاح البطولة العربية (إنترنت)