سوط: معسكر ثانٍ لمنتخب ليبيا لكرة اليد في نابل التونسية

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة اليد رحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، نجاح المعسكر الأول لمنتخب ليبيا لكرة اليد الذي أُقيم بمدينة الحمامات التونسية استعدادًا لبطولة أفريقيا لكرة اليد في تونس خلال يناير المقبل والمؤهلة لكاس العالم بمصر 2021.

وأضاف رحومة أن المعسكر استهدف 28 لاعبًا محليًّا ومحترفًا وأن المعسكر الثاني للمنتخب سيكون بمدينة نابل التونسية بداية من 6 نوفمبر المقبل ويتواصل لثلاثة أسابيع يخوض خلاله عددًا من المباريات الوديه.

وعن نظام بطولة أفريقيا بتونس قال: «البطولة ستشهد مشاركة 17 منتخبًا وُزِّعت على 4 مجموعات، وجاء منتخب ليبيا في المجموعة الثانية بجانب أنغولا والغابون ونيجيريا، ويستبعد منها منتخب واحد ويتأهل 16 منتخبًا للدور الثاني الذي سيكون بنظام خروج المغلوب، والمنتخب الحائز على البطولة سيمثل أفريقيا فى أولمبياد طوكيو 2020».

وبخصوص التاهل لكاس العالم قال «لاول مره ستتأهل 6 منتخبات افريقيه مباشرة الى نهائيات كاس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر عام 2021، لذا نطالب بتكاتف جهود الجميع طاقم فني ومسيرين وبدعم مسئولي الرياضه وتحفيزهم لمنتخب اليد لتحقيق إنجاز وصول ليبيا للعالمية».

يذكر أن الفرق المشاركة في كأس أفريقيا لكرة اليد بتونس وزعت عن طريق القرعة إلى 4 مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا.

المجموعة الثانية: ليبيا وأنغولا والغابون ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: المغرب والجزائر والكونغو والسنغال وزامبيا.