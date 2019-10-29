سوط: معسكر ثانٍ لمنتخب ليبيا لكرة اليد في نابل التونسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 03:58 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة اليد رحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، نجاح المعسكر الأول لمنتخب ليبيا لكرة اليد الذي أُقيم بمدينة الحمامات التونسية استعدادًا لبطولة أفريقيا لكرة اليد في تونس خلال يناير المقبل والمؤهلة لكاس العالم بمصر 2021.

وأضاف رحومة أن المعسكر استهدف 28 لاعبًا محليًّا ومحترفًا وأن المعسكر الثاني للمنتخب سيكون بمدينة نابل التونسية بداية من 6 نوفمبر المقبل ويتواصل لثلاثة أسابيع يخوض خلاله عددًا من المباريات الوديه.

وعن نظام بطولة أفريقيا بتونس قال: «البطولة ستشهد مشاركة 17 منتخبًا وُزِّعت على 4 مجموعات، وجاء منتخب ليبيا في المجموعة الثانية بجانب أنغولا والغابون ونيجيريا، ويستبعد منها منتخب واحد ويتأهل 16 منتخبًا للدور الثاني الذي سيكون بنظام خروج المغلوب، والمنتخب الحائز على البطولة سيمثل أفريقيا فى أولمبياد طوكيو 2020».

وبخصوص التاهل لكاس العالم قال «لاول مره ستتأهل 6 منتخبات افريقيه مباشرة الى نهائيات كاس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر عام 2021، لذا نطالب بتكاتف جهود الجميع طاقم فني ومسيرين وبدعم مسئولي الرياضه وتحفيزهم لمنتخب اليد لتحقيق إنجاز وصول ليبيا للعالمية».

يذكر أن الفرق المشاركة في كأس أفريقيا لكرة اليد بتونس وزعت عن طريق القرعة إلى 4 مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا.

المجموعة الثانية: ليبيا وأنغولا والغابون ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: المغرب والجزائر والكونغو والسنغال وزامبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيوجن» يفتح باب الأمل لعلاج ألزهايمر