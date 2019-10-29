الحرية يلتقي أطلس والشعلة مع أبوعطني في مسابقة «آمال بنغازي»

جانب من مسابقة أمال كرة القدم ببنغازي (فيسبوك)

يشهد ملعب بنينا ببنغازي، اليوم الثلاثاء، مباراتين في الأسبوع الثالث لمسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي عن المجموعة الثالثة.

المباراة الأولى تنطلق بداية من الثالثة مساءً، وتجمع الحرية مع أطلس وتعقبها مباراة الشعلة مع أبوعطني.

وتجرى غدًا الأربعاء على نفس الملعب مباراة بين الاستقلال والسلفيوم، ويتجدد الموعد الخميس مع مباراتين بملعب بنينا، حيث يلتقي المجاهد مع السواحل، وبملعب الأهلي بنغازي يواجه الهدف نظيره المختار.

وسبق وفاز بنغازي الجديدة على السد 4 / 0 والأنوار على الوحدة 3 / 2 والهلال على الصداقة 6 / 0 والأخضر على النصر 1 / 0، بينما تعادل الرجمة مع الشمال دون أهداف وفاز النجوم على استارز 5 / 2 والتحدي على التعاون 4 / 1 والأهلي بنغازي على النجمة 5 / 0 وفي المجموعة الثانية تعادل السواعد مع المروج 1 / 1 وفاز شباب الجبل على الطيران 6 / 0.